Лидер «Грибов» вновь женился после скандального развода с певицей Луной

Создатель и фронтмен украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш вновь женился после скандального развода с певицей Луной в 2018 году. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Продюсер опубликовал фотографию с моделью Елизаветой Коцюбой. «Благодарю вас, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!» — написал он. В комментариях его поздравили такие знаменитости, как Рита Дакота, Monatik и Вадим Олейник.

Летом 2018 года продюсер заявил в Facebook, что его супруга Луна ушла от него к музыканту из ее коллектива Александру Волощуку. «C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью. Как ты, ******* [неразумный человек], не понял, что это камень, который она в меня кидает? Ты, мальчик, попал между двух огней костра большой любви, захотел влезть в семью, семь лет живем, сын у нас золотой, у нас и добро, и зло. Живем, как умеем», — написал Бардаш. Он признался, что сам изменял Луне, но это их «внутренние проблемы».

В декабре 2019 года продюсер дал интервью журналисту Юрию Дудю, в ходе которого признался, что они с Луной дрались. Артист подчеркнул, что между «бить» и «драться» есть отличие. «Есть такое, что муж и жена — одна сатана. Народные пословицы — это наша мудрость. Это происходит. Я себя ангелом не считаю», — отметил экс-лидер «Грибов». Он добавил, что они с певицей употребляли наркотики, которые, по мнению продюсера, всегда приводят к разрушению отношений и психики.