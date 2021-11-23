Назван идеальный соперник для Чимаева

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чэйл Соннен порассуждал о потенциальных соперниках шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Полная версия видео доступна в YouTube-канале Соннена.

44-летний эксперт признался, что был впечатлен выступлением американца Шона Брэди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где он одержал победу над Майклом Кьезой в полусредней весовой категории. По словам Соннена, спортсмен обладает редкой силой и мощью для своего веса.

«Я редко встречал людей, которые сильнее тебя настолько, что это обескураживает. По сути, только два раза в жизни. Один из них — Жорж Сен-Пьер», — отметил Соннен. Он обратил внимание на то, что после победы Брэди не назвал имени соперника, с которым хотел бы подраться следующим. По мнению эксперта, Брэди не ожидал от себя успеха в поединке с Кьезой. Однако, позже американец вызвал на бой Чимаева. Соннен убежден, что это идеальное противостояние.

Чимаев одержал четыре победы в рамках UFC. Три поединка он провел за 66 дней, что стало рекордом организации. Чимаев неоднократно бросал вызовы звездам промоушена. Один из бойцов, выражавший интерес в схватке с чеченцем — Нил Магни.

Брэди ни разу не проигрывал в поединках по правилам MMA. На его счету серия из 15 побед.