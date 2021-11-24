В отелях Египта станут пристальнее следить за российскими туристами

Министр по туризму и древностям Египта Халеда аль-Анани подписал новый протокол лицензирования гостиничных объектов в стране, который предусматривает ужесточение мер безопасности в местах размещения туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь отельеры станут пристальнее следить за путешественниками из России и других стран посредством камер видеонаблюдения, число которых увеличится в разы. Устройства будут установлены на всех входных группах гостиниц, на дорогах, проездах, воротах, а также в общественных местах, где собираются отдыхающие: лобби, рестораны, бары и детские площадки.

При этом уточняется, что все камеры должны быть оснащены функцией ночного видения, а видеосистема должна обеспечивать точное изображение всех посетителей и находящихся на территории отелей транспортных средств. Также указано, что записи обязаны храниться в течение 21 дня и при необходимости могут изыматься правоохранительными органами.

По словам источников АТОР, ужесточение существующих требований к гостиницам вводится из-за недавнего инцидента с массовым отравлением туристов из России.

Ранее в ноябре министерство туризма Египта начало проверять гостиницы Хургады и Шарм-эш-Шейха на соблюдение санитарных правил после отравления отдыхающих — в результате инспекций приостановлена работа 18 гостиниц.

31 октября стало известно о массовом отравлении россиян в отеле. Всего госпитализированы 29 туристов из России, 14 — из Эстонии, и 4 — из Чехии. Расследованием занялась Генпрокуратура Египта.