Муж Меркель раскритиковал непривитых немцев за лень

Муж исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель Йоахим Зауэр в интервью газете La Repubblica раскритиковал немцев за отказ от вакцинации против коронавируса.

По словам Зауэра, он поражен тем, что только 68 процентов граждан страны вакцинировались от COVID-19, что ниже показателей Италии, Испании, Португалии и Дании. Он считает, что это можно объяснить «некоторой ленью и самоуверенностью немецкого народа».

Супруг Ангелы Меркель отметил, что, отказываясь от вакцинации, «часть населения следует личным убеждениям», причем это относится к людям разного уровня образования, «от высокого до низкого, включая академиков, врачей и ученых».

Зауэр обратил внимание на то, что в США уровень вакцинации примерно такой же как в Германии, однако «там это можно объяснить губернаторами некоторых штатов, которые сознательно проводят кампании против вакцинации», когда, например, в Италии вакцинированных больше. Он допустил, что это связано с событиями первой волны пандемии коронавируса — «ярких изображений гробов и колонн военных грузовиков».

По данным института Роберта Коха, за минувшие сутки в Германии зафиксировали рекордное число заболеваний COVID-19. За 23 ноября в ФРГ было выявлено 66 тысяч 884 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано почти 5,5 миллионов случаев заражения и более 99 тысяч летальных исходов, связанных с инфекцией.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы все население страны либо получит прививку от COVID-19, либо столкнется с последствиями инфекции. Он подчеркнул, что все еще не поддерживает идею обязательной вакцинации, которая, по его словам, не сможет ускорить появление коллективного иммунитета.