Германия задумалась о перевозке больных коронавирусом силами ВВС

Bild: в ФРГ могут задействовать ВВС для перевозки пациентов с COVID-19 в другие регионы

Власти Германии задумались о привлечении военно-воздушных сил (ВВС) страны для помощи в перевозке больных с коронавирусом в другие регионы. Об этом сообщает Bild.

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По информации издания, военных могут задействовать на фоне переполнения отделений интенсивной терапии в больницах. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Баварии — система здравоохранения федеральной земли перестает справляться с ростом числа заболевших.

Таким образом, в случае нехватки мест в реанимации пациентов с COVID-19 перевезут на военных вертолетах и транспортных самолетах в регионы ФРГ, где эпидемиологическая ситуация более стабильна. Отмечается, что ВВС смогут перевозить 5-10 больных в неделю.

Ранее сообщалось, что власти Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих до конца 2021 года, чтобы оказать помощь клиникам на фоне четвертой волны пандемии коронавируса. По предварительным данным, резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе повторной вакцинации, тестировании и возведении временных больниц. В стране несколько дней фиксировали антирекорды по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.