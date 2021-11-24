Роналдиньо оказался под угрозой возвращения в тюрьму

У Роналдиньо долг по алиментам перед бывшей девушкой, он рискует снова оказаться в тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо снова испытывает проблемы с законом. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен ведет судебные тяжбы с бывшей девушкой Присциллой Коэльо, перед которой его обязали погасить долг по алиментам. Это должно произойти до 1 декабря, иначе имущество Роналдиньо арестуют, а он рискует получить тюремный срок в Бразилии. Сейчас, по информации СМИ, футболист находится в Дубае.

В августе Роналдиньо вернулся в Бразилию после шести месяцев заключения в Парагвае. Экс-футболист был задержан за использование поддельного паспорта и оказался в тюрьме.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро». В составе сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира. Кроме того, футболист становился обладателем «Золотого мяча».