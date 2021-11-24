В Бурятии пройдет выставка-конкурс художественных промыслов «Уран дархан»

В художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ с 1 по 6 декабря 2021 года будет проходить выставка-конкурс художественных промыслов «Уран дархан». Об этом сообщается на сайте министерства культуры Бурятии.

Конкурс проводится в рамках мероприятий празднования 100-летия Бурятии. Свои работы представят 20 мастеров-лауреатов, всего в мероприятии приняли участие 106 мастеров из 17 районов республики.

На первом этапе конкурсанты представили проекты в разных направлениях: валяние войлока, обработка дерева и металла, пошив костюмов, работы из конского волоса, создание ювелирной и сувенирной продукции и изделий из керамики. Вторым этапом конкурса стало изготовление изделий по утвержденным эскизам и согласно заявленным сметам.

25 ноября 2021 года пройдет заседание художественно-экспертного совета по отнесению изделий к изделиям народных художественных промыслов, принимаемых по результатам рассмотрения представленных образцов. Также в рамках конкурса проводится работа по созданию документального фильма о народных художественных промыслах Бурятии.

Сам проект проект «Уран дархан» будет проводиться с 2021 по 2023 год. К 100-летию Республики Бурятия планируется масштабная Гранд-выставка «Уран дархан».