Готовивший взрыв в школе Волгограда подросток нарушил условия домашнего ареста

Подростка, готовившего взрыв в школе Волгограда, поместили в психбольницу до 12 декабря

В Волгограде суд отправил под арест подростка, планировавшего напасть на местную школу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

Из-за нарушения условий домашнего ареста по ходатайству следствия молодому человеку изменили меру пресечения. Однако вместо СИЗО его вновь поместили в психиатрическую больницу. Там он останется до 12 декабря.

15 июня ФСБ сообщила о предотвращении массового убийства в школе Волгограда. Его готовил 16-летний подросток. У него изъяли готовую самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.

Следствие считает, что жертвами вооруженного нападения на учебное заведение должны были стать сотрудник учреждения и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

После задержания подросток проходил лечение в психиатрической больнице. Затем его отпустили домой.