В России подсчитали число выполненных курьерами заказов

Эксперты компании «Авито Услуги» и агентства Data Insight подсчитали число выполненных российскими курьерами заказов за год, оно составило примерно 670 миллионов. Стимулом для развития сферы перевозок стали ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование.

Согласно подсчетам, в сегменте «перевозки и курьеры» работают более 87 тысяч команд доставщиков и 257 тысяч курьеров-одиночек. Почти половина (49 процентов) всех заказов приходится на грузоперевозки, на втором месте — услуги грузчиков (20 процентов). Замыкает тройку лидеров в сегменте сервис по организации переездов (15 процентов). Спрос на услуги курьеров составляет семь процентов от общего количества заказов.

Исследование также показало, что на данный момент в сфере курьерских доставок заняты около 830 тысяч человек, что составляет девять процентов от общего числа всех сотрудников сферы услуг. Оборот выручки этого сегмента на российском рынке составляет 605 миллиардов рублей, он занимает четвертое место.

Больше всего в этом бизнесе работает людей в возрасте 35–44 лет (40 процентов), около 20 процентов приходится на возрастные категории в 25–34 и 45–54 года. При этом молодежь реже работает курьерами: на группу 18–24 года приходится всего восемь процентов таких работников. Доля мужчин составляет 63 процента.

Исследование составлено на основании телефонного опроса 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, проведенного в марте 2021 года. Также в него включены данные онлайн-опросов.

Ранее стало известно, что россияне захотели массово податься в доставщики, чтобы подзаработать на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Исследование показало, что такие планы были у каждого десятого участника опроса. По мнению 45 процентов россиян, курьер — это одно из самых безопасных предложений подработки во время пандемии.