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Россияне назвали самые простые профессии

«Работа.ру»: россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

Отмечается, что около 60 процентов респондентов назвали самой простой профессию курьера. Половина опрошенных отметили деятельность охранника, а 48 процентов — грузчика. Треть участников опроса считают нетрудными специальности проводника и бортпроводника, еще 26 процентов назвали легкой профессию актера.

Отмечается, что деятельность маркетолога считает несложной каждый шестой гражданин. Еще 15 процентов респондентов назвали работу спортсмена и дизайнера. При этом почти каждый десятый опрощенных россиянин отметил, что простых профессий не бывает.

Исследование проводилось в ноябре среди шести тысяч экономически активных россиян старше 18 лет по всей России.

В октябре аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке. Отмечается, что разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, а также умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений и писать надежный код и проводить его проверку.

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