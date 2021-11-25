В России снизилось число бессимптомных носителей COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik заявил, что в РФ число бессимптомных носителей коронавируса значительно снизилось во время последней волны инфекции.

По моему мнению, бессимптомных больных стало меньше за счет того, что больше стало больных с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые испытывают недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами, это мы видим на графиках. Это связано с тем, что дельта-штамм коронавируса более агрессивный Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог

Специалист отметил, что этот штамм COVID-19 в России не только быстрее передается от человека человеку. Более того, внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Поэтому, пояснил врач, иммунная система не успевает отражать инфекцию, большее количество людей испытывают симптомы.

Кроме того, на фоне эгоизма некоторых россиян статистика учитывает далеко не все случаи COVID-19, считает иммунолог. Так, некоторые бессимптомные носители коронавируса не обращаются в медицинские учреждения, продолжают вести активный образ жизни, распространяя инфекцию.

Также врач считает, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. По его мнению, этой категории больных не хочется ждать врача, чтобы получить предписание о самоизоляции и так далее.

Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог

Болибок считает, что бессимптомное течение коронавируса является наименне опасным вариантом для зараженного. При этом вакцинация увеличивает шансы человека на такое развитие событий, а главное — резко снижает риск инфицирования.

Признаки бессимптомного течения коронавируса

Как считает врач-инфекционист Евгений Тимаков, бессимптомное течение коронавируса можно распознать по ряду признаков. К симптомам может относиться боль в горле по утрам, небольшой насморк, чихание, утомляемость. Как считает специалист, не существует бессимптомного коронавируса, есть только нераспознанные симптомы.

Тимаков отметил, что для того, чтобы выявить инфекцию самостоятельно, необходимо сравнить появившиеся признаки с обычным состоянием. Важно определить, насколько сильно болит горло или заложен нос.

Бессимптомный носитель COVID-19 не является суперраспространителем инфекции, он опасен только при тесном контакте, считает Тимаков. «Сначала у человека болезнь может протекать бессимптомно и малосимптомно, а через неделю пациент может попасть в больницу в тяжелом состоянии», — подчеркнул он.

Новый подъем

Ранее в ноябре вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что россиянам не удастся избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом. Однако, по ее мнению, другим государствам удалось предотвратить подъем заболеваемости по коронавирусу.

Мы находимся в преддверии Нового года и для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали Татьяна Голикова вице-премьер

Голикова отметила, что сейчас уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,4 процента.

50,4 процента составляет уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Также вице-премьер рассказала, что в России 0,74 процента переболевших COVID-19 россиян заразились коронавирусом повторно. Эти данные составляют долю от общего количества переболевших в стране.