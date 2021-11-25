В столице Сомали произошел взрыв

Reuters: в результате взрыва в столице Сомали были разрушены здания школы и больницы

Утром в четверг, 25 ноября, в центре столицы Сомали Могадишо произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, после взрыва на улице началась стрельба. В результате происшествия были разрушены здания школы и больницы, повреждены несколько машин. Сотрудник пострадавшей больницы Мохамед Хуссейн рассказал, что его достали из под обломков здания.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины взрыва. Точное число пострадавших и погибших не сообщается, однако предполагается, что под обломками разрушенных построек остались люди. РИА Новости пишет, что целью атаки был конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

20 ноября также сообщалось о мощном взрыве в столице Сомали. Тогда в результате происшествия погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, возглавлявший государственную радиостанцию «Радио Могадишо». Взрывное устройство было установлено в машине главы государственного телеканала, он получил ранения.