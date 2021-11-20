Известный журналист погиб при взрыве в столице Сомали

В столице Сомали Могадишо в субботу, 20 ноября, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что инцидент произошел в центральной части города вблизи президентского дворца. По данным Garowe online, при взрыве погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, возглавлявший государственную радиостанцию «Радио Могадишо».

По другим данным, ранения получили несколько человек, в том числе глава государственного телеканала, в чьей машине и было установлено взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в Волгограде при взрыве в частном доме погиб бывший помощник министра финансов Михаил Коробкин. По предварительной информации, мужчина пытался распилить некий предмет, который в итоге взорвался. Известно, что Коробкин был коллекционером оружия, в его доме были найдены патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох.