В казахстанском поселке Шортанды погибли три человека при взрыве газового баллона

Три человека погибли при взрыве газового баллона в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Согласно информации спасателей, 16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области произошел взрыв баллона, из-за которого в квартире барачного типа начался пожар. Его площадь составила около 350 квадратных метров. В результате взрыва и последующего возгорания погибли три человека, 12 жителей были госпитализированы.

Ранее в казахстанском городе Актау произошел взрыв в кафе. Его запечатлели камеры видео наблюдения. В результате здание было полностью разрушено.

