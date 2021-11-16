На рынке в Кабуле произошел пожар

В пожаре на рынке в Кабуле пострадали четыре магазина

На рынке Мандави в афганской столице Кабул произошел пожар. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте агентства Aamaj News со слов очевидцев.

По сообщениям с места событий, загорелись четыре магазина. Для локализации огня прибыли пожарные и спасательные команды. О жертвах неизвестно. МВД Афганистана подтвердило информацию о происшествии и сообщило, что в пожаре никто не пострадал.

12 ноября стало известно, что в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистан прогремел взрыв. Пострадали, по меньшей мере, 12 человек, включая местного муллу.