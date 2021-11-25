В Госдуме объяснили идею расширить выдачу QR-кодов статистикой

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Ленте.ру», что идея расширить выдачу QR-кодов еще на две категории граждан поспособствует уточнению статистики.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили поправки, согласно которым QR-коды предлагается выдавать также привитым иностранными вакцинами и «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам.

Парламентарий объяснил, что статистика должна учитывать всех людей, обладающих иммунитетом.

«Когда мы говорим про коллективный иммунитет, у нас есть те, кто переболел официально, и те, кто поставил прививку, но есть, кто переболел бессимптомно и обладает антителами, и есть те, кто болел не бессимптомно, целыми деревнями люди болели, сами лечились и обладают коллективным иммунитетом. Есть те, кто выезжал за рубеж и ставил прививки зарубежной вакциной, но в этом случае мы же тоже понимаем, что у людей есть иммунитет, я считаю, что в статистике это нужно тоже учитывать, тогда картина будет совершенно другой», — отметил Нилов.