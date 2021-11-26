Аналитики оценили возможный объем украденных денег в дни распродаж

Аналитики Zecurion: объем краж в дни распродаж может достичь 300 миллионов рублей

Аналитики компании по кибербезопасности Zecurion оценили возможный объем украденных денег в дни распродаж. Он может достичь 300 миллионов рублей, передает газета «Известия».

Соответствующий прогноз был сделан на основании статистики продаж в периоды аналогичных акций за прошлые годы, пояснили эксперты. Помимо этого, они учитывали ожидания ритейла от «черной пятницы» и эмпирические оценки мошеннических трансакций исходя из текущего уровня интернет-угроз, осведомленности и настороженности пользователей.

По словам главы Zecurion Владимира Ульянова, в акциях планируют участвовать 64% россиян, что дает возможность замаскировать мошенническое предложение под настоящее. Он отметил, что пользователи часто становятся невнимательными в погоне за выгодной ценой.

Ранее исследователи Check Point Research (CPR) предупредили россиян об активизации интернет-мошенников в дни распродаж и дали советы по защите от злоумышленников. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно в первую очередь остерегаться рекламных ссылок.