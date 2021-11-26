В Раде надели футболки с марихуаной и пошутили про госпереворот на Украине

Депутаты Верховной Рады надели футболки с коноплей и заявили о подготовке к госперевороту

Депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и Виктория Сюмар надели футболки с марихуаной и пошутили про готовящийся на Украине госпереворот. Соответствующую запись в своем Telegram-канале опубликовала одна из парламентариев.

Геращенко выложила фотографию, на которой она стоит в обнимку с Сюмар. При этом на обеих депутатах надеты футболки с изображением, похожим на лист конопли, и требованием легализации морских водорослей.

Пост сопровождает ироничный комментарий с отсылкой к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о подготовке на Украине государственного переворота. «Готовимся к госперевороту. Параллельно с [бизнесменом Ринатом] Ахметовым, если что», — пишет Геращенко.

Ранее во время пресс-марафона Зеленский сообщил, что получил информацию о планируемом на Украине госперевороте, который должен был состояться 1 декабря. По словам главы республики, ему также доложили, что к готовящемуся свержению действующей власти причастен Ахметов и на это выделяются миллиарды долларов.