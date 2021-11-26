Суд дал 14 лет строгого режима уральскому блогеру Устинову за вымогательство

Суд дал 14 лет строгого режима уральскому блогеру и администратору Telegram-канала «Устинов тролит» Александру Устинову за вымогательство у представителей нескольких крупных российских заводов. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

Следствие вменяло блогеру и администратору нескольких Telegram-каналов Устинову вымогательство, клевету и незаконное распространение порнографических материалов. Он вымогал у представителей Архангельского целлюлозно-бумажного комбината и машиностроительного завода «Вентпром» деньги за удаление негативных публикаций в СМИ, к появлению которых сам и имел прямое отношение. Уточняется, что в Telegram-каналах Устинов размещал компромат и требовал деньги за его удаление.

Гособвинитель требовал для блогера 16 лет лишения свободы, но суд дал 14 и назначил штраф в 900 тысяч рублей. С декабря 2018 года Устинов находится под арестом. Его задержали в Екатеринбурге, там же арестовали, но позже перевели в СИЗО Москвы. В общей сложности он провел в изоляторах три года.

