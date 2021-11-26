Российский адвокат убил зятя из-за денег и расчленил его

СКР: во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве мужчины, найденного в колодце

Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 41-летнего местного жителя, чьи расчлененные останки были найдены в колодце. Об этом «Ленте.ру» сообщили в приморском управлении Следственного комитета России.

К совершению преступления причастен 60-летний мужчина, который приходится тестем погибшему. Задержанный работает адвокатом, уточняет «Интерфакс».

Фрагменты тела, завернутые в пакет, были обнаружены 24 ноября в колодце на Пушкинской улице Владивостока. Погибший находился в розыске, он пропал без вести в начале лета.

По версии следствия, вечером 25 июня дома между подозреваемым и его зятем произошел конфликт из-за миллиона рублей. Тесть обвинял родственника в краже денег, а затем пригрозил убить, если тот не вернет их. После чего подозреваемый, находившийся в алкогольном опьянении, выстрелил в зятя. Чтобы скрыть убийство, он расчленил жертву и бросил в колодец.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.