В Москве госпитализировали женщину с отравлением токсичным веществом

Жительницу Москвы госпитализировали с отравлением таллием — чрезвычайно токсичным веществом, которое относится к группе тяжелых металлов. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

По данным экстренной службы, симптомы отравления появились у 30-летней женщины и ее супруга в начале ноября. Пара обратилась за медицинской помощью и сдала анализы, которые в итоге показали содержание ядовитого вещества в организме.

На данный момент женщину перевели в общую палату под наблюдение медиков. Отмечается, что ее супруг работает в правоохранительных органах. «Не исключено, что причиной отравления стала профессиональная деятельность», — говорится в сообщении.

В мае 2021 года в Москве восьмилетний мальчик из многодетной семьи отравился наркотиками и попал в больницу. Правоохранительные органы пообещали выяснить, как у ребенка оказались запрещенные вещества. Родителями должны были заняться органы опеки.