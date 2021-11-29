Глава РПЛ рассказал о хакерской атаке на камеры стадиона ЦСКА

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц: камеры на «ВЭБ Арене» были отключены из-за хакерской атаки

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на массовое задержание болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата страны против «Зенита». Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам функционера, лиге пока не удалось получить отчет о действиях полиции. Он также рассказал, что камеры на фанатской трибуне стадиона «ВЭБ Арена» были отключены из-за хакерской атаки.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября. В концовке встречи фанаты армейцев использовали пиротехнику. После финального свистка полиция провела массовое задержание. По информации журналиста Севастиана Терлецкого, речь идет о 408 болельщиках красно-синих.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Зенита» отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой.