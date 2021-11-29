Россиянам рассказали о необычном виде туризма в Крыму

В Крыму набирает популярность сельский туризм. На его развитие производителям сельхозтоваров выделяют гранты. Посетить можно винодельни, сыроварни, а также лавандовые поля полуострова. О необычном виде путешествий россиянам рассказала KP.RU.

Отмечается, что с переходом Крыма в состав России сельский туризм оказался вне закона. Согласно российскому законодательству, земли сельскохозяйственного назначения можно использовать только для данных целей. Однако производителям, которые хотят развивать сельский туризм, готовы предоставлять субсидии в размере от трех до десяти миллионов рублей.

На грант, среди прочих, претендует агрофирма в селе Тургеневка Бахчисарайского района. Она известна лавандовыми и шалфейными полями — за года их посетили 60 миллионов туристов. Путешественников также планируют привлекать на цветочные фестивали, которые готовы проводить местные национальные общины.

Погрузиться в культуру крымских греков готовы предложить местные виноделы. Однако построить отель на территории сельхозугодий нельзя, согласно законодательству. «У нас на территории 20 гектаров растут и цветут медоносы, а для туристов мы оборудуем места под палатки и делаем глэмпинг для тех, кто приедет на авто или пешим ходом», — рассказала соучредитель агропарка в Лакской долине Оксана Кузнецова.

По мнению авторов материала, у Крыма есть потенциал в формировании трендов сельского туризма. Привлекательными для путешественников могут стать местные сыроварни, винодельни, коптильни и пекарни, а также пасеки и ремесленные мастерские.