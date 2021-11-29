В сети появились фотографии из нового календаря Pirelli

Компания Pirelli опубликовала в сети фотографии из нового календаря The Cal 2022 года. Снимки появились на официальном сайте бренда в понедельник, 29 ноября.

Так, на одном из кадров серии запечатлена рэп-исполнительница Saweetie, толкающая тележку с чемоданами в холле отеля, на другом — певец Бохан Финикс, стоящий на черном рояле с обнаженным торсом. Героями съемки также стали Рита Ора, лежащая в пустой ванне, рок-вокалист Игги Поп, St. Vincent, Нормани Кордей, Шер и другие музыканты. Всего в выпуске — более 160 страниц, на 70 из которых напечатаны фотографии.

«Календарь Pirelli 2022 года в стильном конверте по форме музыкального альбома напоминает коллекционную виниловую пластинку. Это подходящая упаковка для первого календаря Pirelli, который не только полностью посвящен музыкантам, но и создан одним из них — легендарным рокером Брайаном Адамсом», — говорится на сайте компании.

Рита Ора Фото: Bryan Adams / Pirelli 1 /4

В августе стало известно, что календарь 2022 года получил название «В пути» (On The Road) и рассказывает об образе жизни музыкантов, которые постоянно находятся в дороге во время своих турне. Как отметил автор съемки Брайан Адамс, общая тема нового выпуска — музыка. «День из жизни каждого артиста, особое мгновение дня: до выхода на сцену или после, обед в ресторане, отдых в отеле во время тура. Каждого из героев я снимал с мыслью показать именно такое особое мгновение», — объяснил свою идею фотограф.

Отмечается, что календарь начали снимать в прошлом году, однако завершить работу не удалось из-за вспышки коронавируса. «Из-за пандемии никто из музыкантов не находится в дороге. В этом ирония ситуации — все люди путешествуют, а музыканты — нет, потому что концерты отменили», — прокомментировал Адамс.

Календарь Pirelli, или The Cal, появился в 1964 году. Его создателями были сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. Каждый календарь посвящен женской красоте, отражает тренды современного общества и имеет как художественное, так и социальное значение.

