Адвокат рассказал о возможных тюремных сроках для задержанных фанатов ЦСКА

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о возможном наказании для болельщиков ЦСКА, разжигавших пиротехнику во время матча с «Зенитом». Его цитирует РИА Новости.

По словам юриста, все будет зависеть от того, какую статью будут вменять задержанным. «Речь может идти о мелком хулиганстве и административном наказании до 15 суток, а организаторам могут вменить статью 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами")», — допустил Бушманов. При этом статья 212 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее 29 ноября было названо число задержанных после матча с «Зенитом» болельщиков ЦСКА. По информации журналиста Севастиана Терлецкого, всего в столичные ОВД отправились 408 человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября, после окончания матча. Полицейские сначала около часа не выпускали болельщиков с трибуны А стадиона «ВЭБ Арена», а затем произвели массовое задержание фанатов. В концовке матча на этой трибуне болельщики использовали пиротехнику.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Зенита» отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой.