Один из старейших банков наказали за обслуживание мертвецов

Старейший австралийский банк Westpac наказали штрафом за нарушение ряда законов страны. В числе прочего, кредитная организация взимала деньги с мертвецов, сообщила Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Выяснилось, что один из крупнейших австралийских банков в течение десяти лет допускал многочисленные нарушения в своей работе и обслуживании клиентов. Расследование ASIC показало, что кредитная организация получила более семи миллионов долларов (около 525 миллионов рублей) в качестве платы за проведенные консультации для клиентов, которые впоследствии оказались мертвыми (около 11 тысяч человек).

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Кроме получения прибыли с мертвых клиентов, Westpac незаконно выдавал несколько страховых полисов на одно и то же имущество, взимая дополнительную плату с клиентов, продавал долги заемщиков по завышенным процентным ставкам, а также некорректно раскрывал клиентам информацию о платных услугах.

ASIC отметила, что кредитная организация признала нарушения закона в каждом из судебных разбирательств, возбужденных в отношении нее, и согласилась выплатить клиентам компенсацию в размере около 80 миллионов долларов (около шести миллиардов рублей). «Подобных проблем не должно было возникнуть. Наши системы должны были быть лучше. Мы исправляем ситуацию и приносим искренние извинения всем нашим клиентам», — заявил исполнительный директор Westpac Питер Кинг.

В сентябре 2020 года банку уже назначали рекордный штраф в размере 930 миллионов долларов за нарушение австралийских законов об отмывании денег, после чего исполнительный директор Westpac Брайан Хартцер ушел в отставку.