В Молдавии сочли действия Запада по Приднестровью угрозой стабильности России

Экс-лидер Молдавии, глава Соцпартии страны Игорь Додон счел действия Запада по Приднестровью угрозой стабильности России. Он заявил в эфире телеканала «Первый в Молдове», что разморозка конфликта может дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве, передает РИА Новости.

«Разморозка конфликтов на постсоветском пространстве направлена против России, Западу нужно создать пояс нестабильности вокруг России. Вопрос в том, хватит ли маленьким странам мозгов, чтобы не стать пушечным мясом, не участвовать в этих конфликтах», — подчеркнул бывший президент.

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По словам Додона, в настоящее время продолжается холодная геополитическая война при помощи санкций и деклараций, при этом есть опасения, что Запад переключится на дестабилизацию ситуации в Приднестровье. Он выразил надежду, что власти пойдут на укрепление отношений с Россией.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российский президент Владимир Путин ведет макростратегическую политику на постсоветском пространстве, конечная цель которой пока не ясна.

Соединенным Штатам нужно ответить на эту политику глобально, начав разморозку вялотекущих конфликтов на этой территории. Экс-советник добавил, что одним из приоритетов политики должно быть «уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России».

