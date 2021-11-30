Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона

Полиция провела обыск в доме американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в рамках расследования дела о сексуальном насилии. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, дом исполнителя «кишел детективами из департамента шерифа округа Лос-Анджелес». По данным источников в правоохранительных органах, полицейские пришли с ордером на обыск в дом Мэнсона рано утром в понедельник, 29 ноября. Самого музыканта при этом в жилище не было.

Согласно информации источников издания, правоохранители изъяли из дома Мэнсона устройства хранения данных, в том числе жесткие диски, которые будут рассмотрены перед передачей в прокуратуру.

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Ранее Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла, чтобы подвергать заточенных психологическим пыткам. Утверждалось, что изначально помещение в доме певца в Западном Голливуде было предназначено под студию звукозаписи. Однако позже Мэнсон переоборудовал его в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек».

Несколько женщин, которые встречались с артистом на протяжении многих лет, заявили, что он использовал это помещение в качестве «камеры одиночного заключения, используемой для психологических пыток».

В феврале актриса из сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд сообщила о насилии и унижениях со стороны Мэнсона. В том же месяце американская певица Фиби Бриджерс рассказала о существовании «комнаты для изнасилований» в доме музыканта. Позже артиста обвинила в изнасиловании звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко. О физическом и психологическом насилии со стороны Мэнсона поведали уже более десятка женщин.