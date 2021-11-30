В Канаде захотели отменить выступление пережившей рабство в ИГ из-за исламофобии

Пережившей насилие и рабство в ИГ не дали выступить в школах Канады из-за «исламофобии»

Школьный совет округа Торонто (TDSB) в Канаде захотел отменить выступление лауреата Нобелевской премии мира, посла доброй воли ООН и правозащитницы из Ирака Нади Мурад, пережившей похищение, пытки и насилие от рук боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) из-за нежелания «провоцировать исламофобию». Об этом сообщает The Telegraph.

Мурад должна была выступить перед 600 учениками различных школ, чтобы презентовать свою книгу «Последняя девушка: Моя история плена и борьбы с Исламским государством», где рассказывает о казни ее семьи, похищении и продаже в сексуальное рабство в ИГ в 14 лет.

Однако директор крупнейшего канадского совета Хелен Фишер отказала правозащитнице, так как, по ее мнению, книгу можно рассматривать как оскорбительную для мусульман. Ее позиция вызвала недовольство среди родителей учеников. «ИГ — террористическая организация. Она не имеет ничего общего с обычными мусульманами. TDSB должен осознавать разницу», — заявила одна из родительниц.

Пресс-секретарь совета Райан Берд в сообщении для телеканала Fox News пояснил, что решение Фишер не отражает позиции TDSB и отмена выступления не является окончательной.

Правозащитница Надя Мурад получила Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению использования сексуального насилия как орудия войн и вооруженных конфликтов в 2018 году.

Мурад сама стала жертвой сексуального насилия. Она принадлежит меньшинству езидов — народности курдской этнической группы. В 2014 году террористическая группировка «Исламское государство», захватившая часть территории Сирии и Ирака, начала геноцид езидов. В деревне Нади сотни людей были убиты, множество молодых женщин и несовершеннолетних боевики похитили и удерживали в качестве сексуальных рабов. Мурад смогла сбежать от террористов через три месяца.