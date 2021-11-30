В Германии выходец из Ирака получил пожизненное заключение за убийство ребенка

Суд города Франкфурт в Германии приговорил к пожизненному заключению выходца из Ирака Таху Аль-Й. за рабовладение и убийство пятилетней девочки-езидки. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, иракец подозревается в поддержке «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организации). По данным обвинения, в 2015 году он содержал у себя в качестве рабынь двух езидок (езидизм — монотеистическая самостоятельная религия курдов — прим. «Ленты.ру») — мать и пятилетнюю дочь.

Вместе с женой и рабынями Таха Аль-Й. проживал в иракском городе Эль-Фаллуджа. К женщине и девочке семья относилась жестоко, часто они подвергались бесчеловечным наказаниям. Однажды иракец приковал к цепи пятилетнюю девочку во дворе своего дома, оставив ее под палящим солнцем. Невольница скончалась от обезвоживания.

По решению суда мать погибшей получит 50 тысяч евро в качестве компенсации. Жена Тахи Аль-Й. была признана причастной к убийству и получила десять лет тюремного заключения. Кроме того, женщину обвинили в участии в террористической группировке.