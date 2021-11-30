Верховный суд определит законность неявки на слушание из-за заболевания COVID-19

Верховный суд России (ВС) разберется, может ли заболевание коронавирусной инфекцией одной из сторон считаться основанием для пересмотров итогов спора. Об этом пишет газета «Ъ».

Причиной для пересмотра стал спор между ООО «НПЦ "Энерком-сервис"» и Валерием Корнеевым, в рамках которого проигравшая сторона ссылается на заболевание коронавирусом и нахождение на самоизоляции как на причину неявки на заседание и неспособность по итогу предоставить необходимые доказательства.

Спор связан с тем, что ООО «НПЦ "Энерком-сервис"», которое в январе 2019 года было признано банкротом, с 2015 по 2017 год перевело Корнееву 3,18 миллиона рублей в качестве выплаты зарплаты, возврата денег по займу и перечисления подотчетному лицу. Последний платеж был совершен 31 марта 2017 года, а уже в следующем месяце суд принял заявление о банкротстве компании.

В июне 2020 года конкурсный управляющий Мария Бицоева оспорила в суде сделки по переводу денег Корнееву. Она утверждала, что перечисления носили безвозмездный характер и были направлены на вывод активов, что причинило имущественный вред кредиторам, в то время как сам Корнеев знал о такой цели. При этом, сам он на суд не явился и доказательств своей правоты не предоставил.

В декабре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Валерия Корнеева 3,18 миллиона рублей, отметив, что доказательств его невиновности в деле нет. При этом, суд отверг доводы Бицоевой, что ответчик знал о цели причинения вреда кредиторам.

Корнеев подал апелляцию, однако суд отказал в приобщении дополнительных доказательств из-за отсутствия «уважительной причины для их непредоставления в суд первой инстанции». Однако апелляция не упомянула причины, на которые ссылался Корнеев, и кассация оставила решение суда в силе.

Поле этого Корнеев обратился в Верховный суд, настаивая, что он не мог прийти на заседание из-за того, что заболел коронавирусом во время волонтерства. Он также предоставил справку о нахождении на самоизоляции и благодарственное письмо Мособлдумы за «активное участие в деятельности по оказанию помощи гражданам в период борьбы с COVID-19». В результате ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию.

Юристы полагают, что дело привлекло внимание Верховного суда именно из-за ссылки на коронавирус, а не другое заболевание. При этом мнение экспертов о том, нужно ли в арбитражных спорах делать поблажки гражданам в связи с болезнью, расходятся.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался приравнивать карантин к лишению свободы. «Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов», — сказано в обобщении. Также в ЕСПЧ отметили, что введение в стране локдауна на фоне пандемии коронавируса не является нарушением Европейской конвенции по правам человека.