Силовые структуры
 
Последние новости
В России назвали эффективный препарат против омикрон-штамма COVID-19
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 декабря
Искусственный интеллект помог фермерам увеличить урожай
Врач назвал опасную для вождения температура тела
Названы категории россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Zara и Nike поймали на лжи
Россиян предупредили о способном парализовать почти весь регион циклоне
Россиянка поделилась историей о спасшем ее слабовидящего мужа молодом человеке 
В Пентагоне захотели укрепить сдерживание России в Европе
Новости партнеров
Прослушать новость

Верховный суд определит законность неявки на слушание из-за заболевания COVID-19

«Ъ»: Верховный суд решит, законна ли неявка на заседание из-за заболевания COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Верховный суд России (ВС) разберется, может ли заболевание коронавирусной инфекцией одной из сторон считаться основанием для пересмотров итогов спора. Об этом пишет газета «Ъ».

Причиной для пересмотра стал спор между ООО «НПЦ "Энерком-сервис"» и Валерием Корнеевым, в рамках которого проигравшая сторона ссылается на заболевание коронавирусом и нахождение на самоизоляции как на причину неявки на заседание и неспособность по итогу предоставить необходимые доказательства.

Спор связан с тем, что ООО «НПЦ "Энерком-сервис"», которое в январе 2019 года было признано банкротом, с 2015 по 2017 год перевело Корнееву 3,18 миллиона рублей в качестве выплаты зарплаты, возврата денег по займу и перечисления подотчетному лицу. Последний платеж был совершен 31 марта 2017 года, а уже в следующем месяце суд принял заявление о банкротстве компании.

В июне 2020 года конкурсный управляющий Мария Бицоева оспорила в суде сделки по переводу денег Корнееву. Она утверждала, что перечисления носили безвозмездный характер и были направлены на вывод активов, что причинило имущественный вред кредиторам, в то время как сам Корнеев знал о такой цели. При этом, сам он на суд не явился и доказательств своей правоты не предоставил.

В декабре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Валерия Корнеева 3,18 миллиона рублей, отметив, что доказательств его невиновности в деле нет. При этом, суд отверг доводы Бицоевой, что ответчик знал о цели причинения вреда кредиторам.

Корнеев подал апелляцию, однако суд отказал в приобщении дополнительных доказательств из-за отсутствия «уважительной причины для их непредоставления в суд первой инстанции». Однако апелляция не упомянула причины, на которые ссылался Корнеев, и кассация оставила решение суда в силе.

Поле этого Корнеев обратился в Верховный суд, настаивая, что он не мог прийти на заседание из-за того, что заболел коронавирусом во время волонтерства. Он также предоставил справку о нахождении на самоизоляции и благодарственное письмо Мособлдумы за «активное участие в деятельности по оказанию помощи гражданам в период борьбы с COVID-19». В результате ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию.

Юристы полагают, что дело привлекло внимание Верховного суда именно из-за ссылки на коронавирус, а не другое заболевание. При этом мнение экспертов о том, нужно ли в арбитражных спорах делать поблажки гражданам в связи с болезнью, расходятся.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался приравнивать карантин к лишению свободы. «Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишен социальных контактов», — сказано в обобщении. Также в ЕСПЧ отметили, что введение в стране локдауна на фоне пандемии коронавируса не является нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
09:5027 ноября

Директор шахты «Листвяжная» отказался признать вину

03:3627 ноября

Убийца «колбасного короля» сымитировал самоубийство для побега из СИЗО

01:4127 ноября

Стало известно о деле о мошенничестве с землей для Северо-Восточной хорды

Силовые структуры00:0131 августа
Александр Литвинов

Последний прорыв.

Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
22:0526 ноября

Первым обвиняемым по делу о пытках заключенных предъявлены обвинения

21:2326 ноября

Суд арестовал бизнесмена Ебралидзе по делу о 500 килограммах рублей

21:0126 ноября

Переживший подельников главарь банды ветеранов «Альфы» предстанет перед судом

Силовые структуры00:1223 августа

«Электрический провод — его знак»

Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
20:5226 ноября

Суд дал 14 лет строгого режима уральскому блогеру Устинову за вымогательство

20:3126 ноября

На Кубани отчим замаскировал убийство 6-летнего пасынка под несчастный случай

20:0826 ноября

Российских полицейских задержали за взятку в 300 тысяч рублей от наркоторговки

Россия
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь»
Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
Врачи рекомендуют.
Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
«Людей заранее объявили погибшими»
Трагедия на шахте «Листвяжная» — не первая. Почему в Кузбассе гибнут сотни шахтеров?
«Посадил бы их в коляску и пусть сами по этим пандусам прокатятся»
 
Все материалы
Мир
ВОЗ заявила о способности омикрон-штамма заражать ранее переболевших COVID-19
ВОЗ оценила эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Кремле понадеялись на встречу Байдена и Путина до нового года
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Канадская чиновница оказалась ненастоящим аборигеном и потеряла работу
Все материалы
Бывший СССР
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Все материалы
Экономика
Акции соперника «Зенита» рухнули
«Авито» стала лидером рейтинга шоппинг-приложений от App Annie
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
«Роснефть», УГНТУ и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве
Партнерский материал
Новые реалии.
Как технологии научили топливо заботиться о двигателе
СберКоту исполнилось четыре года
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Все материалы
Силовые структуры
В грузовике россиянина нашли тела двух человек после убийства мужчины на улице
«Он был рисковым человеком»
Как телохранители спасали Брежнева от пуль террористов и шли за ним в урановые шахты
Защита подозреваемого в педофилии депутата Самсонова заявила о ложных показаниях
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ завершила расследование дела о миллионных аферах в РАНХиГС
Из тюремного ада.
Как многолетние пытки и издевательства над заключенными привели к отставке главы ФСИН России
Пьяная россиянка во сне убила пятимесячную дочку
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Боярский оценил игру «Зенита» в РПЛ фразой «растоптал и размазал оппонентов»
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ
Глава РПЛ рассказал о хакерской атаке на камеры стадиона ЦСКА
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону оценил 109-е место россиянки на Кубке мира
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Опубликован список из десяти лучших фильмов года
«Фашизм победил не мифический рядовой Райан»
В кино выходит главный русский блокбастер года «Летчик». Как он создавался?
Кремль ответил на сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию
Умер Александр Градский.
Певец и композитор стоял у истоков советской и российской рок-музыки
Прилепин пожалел столкнувшихся с травлей Бузову и Моргенштерна
«У таких людей эти разговоры кончаются плохо»
Квентин Тарантино выпустил свой первый роман. Каким он получился?
Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст пополнил список иноагентов
Доктор Мясников прокомментировал письмо врачей к звездам-антиваксерам
Ведущая Первого канала ответила на слухи об уходе Гордона из «Мужского/Женского»
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
Девушка уличила парня в измене и собрала самые оригинальные способы мести
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Все материалы
Ценности
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
92-летняя пенсионерка сидела дома и была сбита машиной
Рожающая депутатка доехала до больницы на велосипеде и родила
Лев сыграл в перетягивание каната с полной машиной туристов и попал на видео
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео
«Это ли не сказка?»
История россиянки, которая лишилась работы и переехала в Арабские Эмираты
Все материалы
Белорусской команде МАЗ запретили участвовать в «Дакаре»
Фантастика или уже нет? Представлен первый автомобиль с голографическим AR-остеклением
Электрокар построил стартап WayRay
Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
Видео: величайшая Audi современности
Кроссовером RS Q8 инженеры Audi красиво провожают бензиновую эру
Завод Xiaomi сможет выпускать 300 000 электромобилей в год
Видео: обзор самой быстрой Лады на планете
Адские «Жигули» с сердцем Toyota Supra, которые занесло в США
Skoda пригрозила санкциями российским дилерам, накручивающим цены на автомобили
Все материалы
Среда обитания
Для семей с детьми предложили увеличить налоговый вычет
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Раскрыты квартирные предпочтения российских чиновников
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Названо главное оружие в борьбе с глобальным потеплением
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Мила Йовович избавилась от одного из своих домов в Лос-Анджелесе
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Город-герой Новороссийск.
Как советский десант оборонял Черноморское побережье во время Великой Отечественной войны?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Чечне пройдет фестиваль-конкурс детского творчества
В Ингушетии начался кинофестиваль «Золотая башня»
Назван лучший отель России в сфере делового туризма
Все материалы