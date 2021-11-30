Россиянам дали советы по защите личных данных

Эксперт компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев рассказал, как защитить личные данные от мошенников в интернете. Советы россиянам специалист дал в беседе с РИА Новости.

В первую очередь эксперт призвал не устанавливать приложения из непроверенных источников, так как существует риск скачать вредоносную программу. «Ситуация, когда программа запрашивает доступ к медиабиблиотеке, микрофону или камере, но для выполнения функций это не требуется, должна насторожить», — предупредил Кубарев.

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Эксперт также порекомендовал настраивать автоматическое обновление ПО. Он отметил, что разработчики приложений практически в каждом обновлении исправляют проблемы безопасности. «Сообщество хакеров внимательно следит за этим, ведь если вышел патч, закрывающий уязвимость, то можно атаковать тех, кто не успел обновиться и все еще уязвим», — уточнил он.

Кубарев объяснил, что большинство кибератак содержат элементы фишинга. К примеру, мошенники часто создают фейковые сайты с большими распродажами, чтобы получить доступ к банковским данным жертв при онлайн-транзакциях. Он посоветовал вводить названия онлайн-магазинов в поисковике и переходить исключительно на официальные сайты, чтобы избежать атак хакеров на сайтах-клонах.

Злоумышленники также могут получить доступ к личным данным пользователей через информацию, опубликованную в открытом доступе, предупредил специалист. По его словам, если хакеры имеют доступ к логину, как правило, они легко могут подобрать пароль. Эксперт посоветовал ставить сложные пароли. При этом Кубарев отметил, что не следует применять один и тот же пароль для входа в аккаунты разных сервисов.

Специалист также порекомендовал использовать резервное копирование данных, так как при успешной кибератаке данные на устройстве пользователя будут зашифрованы, а за ключи дешифрования злоумышленники потребуют выкуп. Причем оплата не является гарантией возврата данных.