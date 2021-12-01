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В правительство Норвегии войдут двое выживших при стрельбе Брейвика

FA News: двое выживших в массовом расстреле Брейвика войдут в новое правительство Норвегии
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Тоннье Бренна
Тоннье Бренна
Фото: Ali Zare / NTB / Reuters

Двое выживших в массовом расстреле на острове Утойя, совершенном Андерсом Брейвиком, войдут в новое правительство Норвегии. Об этом сообщает FA News.

По информации издания, Тоннье Бренна займет пост министра образования, а Ян Кристиан Вестре возглавит Министрство торговли и промышленности. Отмечается, что на момент стрельбы в 2011 году им было 23 и 24 года.

10 ноября стало известно, что вопрос об условно-досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика, отбывающего наказание за совершение терактов в 2011 году, рассмотрят в стенах норвежской тюрьмы Шиен, где содержится преступник. Рассмотрение намечено на 18 января, для этого переоборудуют спортзал.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала он взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло, в результате чего погибли восемь человек. После этого проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя и расстрелял еще 69 человек.

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