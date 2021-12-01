Россияне поставили рекорд по расходам

Всемирный банк: потребление в России показало наибольший рост за десять лет

Россияне рекордно потратились во втором квартале 2021 года — уровень потребления в стране показал наибольший квартальный прирост за последнее десятилетие, следует из отчета Всемирного банка, который есть в распоряжении «Ленты.ру». Потребление в период с апреля по июнь оказалось на девять процентов выше показателей с января по март.

Эксперты из Всемирного банка связывают поставленный рекорд по расходам с реализацией отложенного спроса (перенесенного на неопределенный срок намерения совершить покупку) после ослабления ковидных ограничений. Когда в стране действовали ограничительные меры, жители меньше зарабатывали и реже ходили в магазины, а во втором квартале обстоятельства позволили им распоряжаться средствами более свободно.

Кроме того, увеличению потребления поспособствовал рост кредитования, приток средств в бюджет за счет энергетического сектора и развитие внутреннего туризма из-за выездных ограничений. Именно рост потребительного спроса привел к тому, что экономическая активность россиян уже превысила предыдущий максимум, установленный в 2019-м, считают аналитики. Кроме того, высокий внутренний спрос в России привел к увеличению поставок из-за рубежа, и торговый баланс (разница между стоимостью всех экспортированных и импортированных товаров и услуг) также вернулся к допандемийному уровню.

Однако в третьем квартале «охлаждение» спроса и ужесточение кредитования центробанком замедлило рост потребления. Вместе с тем высокий спрос с апреля по июнь разогнал инфляцию. По данным Росстата, в октябре она ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении (максимум за пять лет). Среди факторов увеличения инфляции эксперты также назвали растущие цены на сырье и сокращение предложения.