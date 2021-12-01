Главный инфекционист США назвал обострившуюся из-за коронавируса проблему

Главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи заявил, что пандемия коронавируса обострила борьбу с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом он сообщил на заседании Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Фаучи назвал ситуацию с ВИЧ проблемой, обострившейся из-за пандемии COVID-19. По его словам, коронавирус серьезно помешал борьбе с ВИЧ/СПИД, «оттянув на себя научные и финансовые ресурсы, прервав цепи поставок и повысив для людей с ВИЧ риск заражения еще одним смертельным вирусом».

«Чтобы противостоять этим вызовам, мы должны активизировать наши совместные усилия в сфере исследований и освободить цепочки поставок. Мы также должны обеспечить, чтобы люди с ВИЧ во всех странах обладали оперативным доступом к вакцинам лекарственным препаратам от COVID-19, тогда как поставки препаратов против ВИЧ также поддерживались», — призвал Фаучи.

Ранее Фаучи назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19. По его словам, для этого невакцинированным людям необходимо привиться, а вакцинированным — получить бустерную дозу препарата. Он напомнил, что когда человек получает дополнительную дозу вакцины, то уровень защиты заметно увеличивается.