Российский врач объяснил природу усталости при заражении омикрон-штаммом

Вызываемая омикрон-штаммом коронавируса усталость может быть связана с нарушением нейромышечной проводимости и тахикардией, с которыми сталкиваются заразившиеся. Так природу этого симптома объяснил российский врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру».

«Можно сказать, что точка приложения у омикрона — слизистые и нейромышечная проводимость. Часто не очень корректно говорят, что больной новым штаммом испытывает хроническую усталость. Это не совсем так, скорее, это слабость, именно мышечная», — сказал он.

Потеря вкуса и обоняния сошла при омикроне на нет

Болибок отметил, что сейчас известно около 70 симптомов коронавируса, однако частота проявления определенных симптомов сильно различается в разных вариантах вируса.

Если первый уханьский вариант имел своим самым характерным симптомом потерю обоняния и нарушение восприятия вкуса, то уже дельта-штамм имел более выраженные проявления в виде болей в горле и расстройств пищеварительной системы. Но надо понимать, что симптомы, связанные с желудком, были и у уханьского варианта, просто проявлялись они реже Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог

Что касается омикрон-штамма, то тут специалист добавил, что из имеющихся сейчас данных можно сделать вывод, что потеря вкуса и обоняния, ставшие самыми первыми широко известными симптомами COVID-19, и значительно уменьшившие количество проявлений на дельте, у омикрона уже практически сошли на нет.

70 симптомов коронавируса встречаются у заразившихся разными штаммами коронавируса, утверждает Болибок

Специалисты пока не готовы делать выводы об особенностях омикрон-штамма

Проблема изучения симптомов омикрон-штамма сейчас осложняется тем, что у ученых все еще нет достаточно большого объема данных, так как новый штамм пока получил распространение только в странах Южной Африки, где структура населения и распространенность хронических заболеваний сильно отличаются от российской или европейской. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Проблема в том, что в здравоохранении действует принцип доказательности. Это означает, что для получения каких-либо выводов нужны одинаковые когорты пациентов с одинаковым грузом болезней. Если у людей повышенная усталость, а они болеют ВИЧ или какими-то другими болезнями, а при этом заразились омикроном, то вполне возможно, что симптоматика связана не с новым штаммом Лариса Попович биолог, директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

Похожим мнением в интервью «Ленте.ру» поделилась и доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Просто пока все люди, что заболели в Южной Африке, — молодые. Там такая структура населения. По ней сложно реальную картину представить, пожилых не было. Вот когда придут данные из Европы — тогда и узнаем, — рассказала она. — В чатах, где коллекционируют лучшие юморески про коронавирус, недавно появился новый мем: "Главный симптом омикрона — чудовищная усталость". Тут же ответ на картинке: "А, значит, я буду чувствовать себя как обычно. Что тогда волноваться?"».

На усталость могут жаловаться заразившиеся всеми штаммами коронавируса

Попович отмечает, что коронавирус может вызывать симптомы, похожие на усталость, поражая определенные отделы мозга. Также потеря сил может быть связана и с общим переутомлением организма, вынужденного тратить много энергии на борьбу с поразившей его инфекцией.

Если говорить о головном мозге, то коронавирус накапливается не в нервных клетках, а в сосудистых сплетениях, которые его питают. И все, опять же, зависит от того, где произошло это нарушение. Если оно произошло в ретикулярной формации, то может произойти чрезмерная активация или торможение организма, нарушения лимбической системы вызовут эмоциональные нарушения Лариса Попович биолог, директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

Мнения о том, что новый штамм, открытый всего около трех недель назад, пока недостаточно изучен, придерживаются многие специалисты.

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В научном сообществе вызывает опасения тот факт, что мутации омикрон-штамма в основном локализованы в сегментах вируса, взаимодействующих с антителами, что может привести к тому, что вирус окажется невосприимчивым к иммунитету, выработанному у заразившихся другими штаммами коронавируса или вакцинированными.

Впервые штамм коронавируса под кодовым обозначением B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первый на европейском континенте случай заражения был зафиксирован 26 ноября в Бельгии.

Производитель «Спутник V» заявил, что бустерный вариант вакцины, адаптированный под омикрон, может быть произведен уже в середине января, а к концу февраля 2022 года можно ожидать 100 миллионов бустерных доз вакцины Spuntik Omicron.

В Кремле заявили, что вопрос о введении локдауна или других ограничительных мер из-за омикрон-штамма должен быть рассмотрен только после тщательного изучения нового варианта вируса учеными. Аналогичного мнения придерживаются и в Госдуме.