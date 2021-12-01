Российский вирусолог оценил течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом

Пока слишком рано судить о том, как протекает болезнь у зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Такую оценку нового варианта COVID-19 дал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, его слова приводит РБК.

«Рано говорить и о том, что болезнь у зараженных омикрон-штаммом протекает легко. Слишком мало времени прошло — по сути, около десяти дней с появления сообщений в СМИ об омикрон-штамме», — заявил Малышев.

Вирусолог также отметил, что омикрон-штамм пока мало описан в научных статьях. Для того чтобы сделать какие-либо выводы о нем, необходимо подождать две-три недели. Это время нужно для понимания, как пациенты переносят южноафриканский штамм и в каких странах его выявляют.

На данном этапе нельзя подтвердить сообщения, что этот штамм будет опаснее или заразнее, заключил Малышев.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса оказался опасен не только для пожилых, но и для детей. По его словам, подвержены риску дети до двух лет и взрослые люди от 20 до 39 лет. Кроме того, он отметил, что говорить о легком течении заболевания при заражении новым штаммом пока преждевременно.

Новый штамм коронавируса омикрон выявлен уже в 20 странах мира. Всего в мире зарегистрировано 226 случаев инфицирования новым видом COVID-19. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.