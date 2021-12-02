Мужчина со скрытой камерой похитил со счетов россиян более 12 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего жителя Новосибирска, которого подозревают в хищении более 12 миллионов рублей у россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, он установил на потолке в одном из торговых центров скрытую камеру, направленную на банкомат. Она фиксировала ПИН-коды граждан и передавала их злоумышленнику на мобильный телефон.

В банкомат мужчина встроил скимминговое устройство для считывания данных с карт. После этого задержанный делал дубликаты карт, снимал деньги со счетов и конвертировал их в криптовалюту.

Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый арестован.