Delivery Club переодел своих доставщиков в Рыбинске в одежды XIX века

Российский сервис доставки еды Delivery Club поддержал идею стилевого единства в Рыбинске и специально для этого переодел своих доставщиков в одежды XIX века. Об этом заявил глава городской администрации Денис Добряков на своей странице в Facebook.

По его словам, это необычная акция, в рамках которой каждому курьеру вместо обычной формы выдали шинель, фуражку и перчатки. «Зеленый рюкзак заменили на короб с кожаными ремешками и логотипом в дореволюционном стиле», — рассказал глава администрации.

На странице сервиса доставки в Instagram также сказано, что в Рыбинске неожиданно «открыли портал в 1897 год». Таким образом, горожане будут видеть в центре «элегантных посыльных с зеленым чемоданом».

При этом глава администрации города пояснил, что современная форма гораздо комфортнее исторической, из-за чего постоянно доставщики еды в ней ходить не смогли бы, однако «периодически обязательно будут появляться». «Мне кажется, это отличная идея и знак уважения к нашему городу и нашим проектам», — заключил Добряков.

В комментариях под постом пользователи сети оценили акцию. «И ретро-байки [надо выдать] с огромным колесом!», «Замечательная идея!», «Ух, вот вы и затейник!», «Гордость за малую родину! Ваши проекты делают Рыбинск очень гостеприимным!» — заявили подписчики. На странице сервиса в соцсети пользователи также написали, что идея отличная и «выше всяческих похвал». Кроме того, многие комментаторы предложили распространить акцию с доставщиками по всей стране.