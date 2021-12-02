Россияне назвали самые желанные для переезда страны

Канада стала лидером среди стран по числу запросов о переезде от русскоязычных пользователей «Яндекса». Каждый месяц в среднем от россиян поступает более 23,2 тысячи запросов. К таким выводам пришли эксперты международного брокера Tranio, исследование которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики изучили уровень интереса россиян к миграции относительно 63 стран. Самыми желанными для переезда кроме Канады россияне назвали США (17,1 тысячи запросов в месяц) и Германию (14,5 тысячи запросов). Остальные государства не достигли показателя в 6 тысяч запросов. Эксперты также отметили, что наибольший рост интереса к эмиграции вырос для Португалии (повышение на 62 процента запросов в месяц), Турции (на 41,7 процента), а также для Польши и Италии — на 28 процентов для каждой страны.

Самыми желанными странами для переезда у россиян стали Канада, США и Германия

По данным аналитиков, в 2021 году россияне стали активнее интересоваться пенсией за рубежом, чем в 2020-м — количество запросов увеличилось на 18 процентов. Кроме Германии предпочтительными для пенсии странами русскоязычные пользователи назвали США (6,3 тысячи запросов) и Латвию (2,6 тысячи). Ниже в рейтинге расположились Эстония и Израиль — на них приходится 2,6 тысячи и 1,9 тысячи запросов соответственно.

Материалы по теме Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить? Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД

Эксперты отдельно определили степень интереса граждан России к виду на жительство (ВНЖ), постоянному месту жительства (ПМЖ) и получению гражданства в разных странах. Больше всего россияне интересуются статусом резидента в Турции (в среднем 22,6 тысячи запросов в месяц). В топ-5 популярных стран также вошли США (20,6 тысячи запросов), Германия (19,7 тысячи), Израиль (16,2 тысячи), Испания (11 тысяч).

В сравнении с 2020 годом в 2021-м в 3,2 раза увеличилось число запросов о резидентстве в Египте. Россияне также стали чаще интересоваться статусом резидента в Португалии (повышение на 76 процентов), государстве Сент-Киттс и Невис в Карибском море (на 61 процент), а также в Хорватии (на 45 процентов) и ОАЭ (на 44 процента).

От русскоязычных пользователей «Яндекса» исходили запросы и о недвижимости за рубежом. Самой популярной страной в этом сегменте оказалась Турция со средним показателем в 41,4 тысячи запросов в месяц. В топ-3 вошли Испания (25,9 тысячи запросов) и Болгария (22,2 тысячи). В большинстве случаев россияне интересовались квартирами, однако интерес к домам занял первую строчку в Италии (4,4 тысячи запросов). Относительно 2020 года граждане России стали больше интересоваться жильем в Египте (увеличение на 49 процентов), Португалии (на 39 процентов), Греции (на 35 процентов) и Черногории (на 30 процентов).

Ранее интерес россиян к жилью за рубежом проанализировали специалисты агентства Knight Frank Russia. Самым востребованным оказалось жилье в Греции, на которую пришлась пятая часть запросов (20 процентов). Ниже расположилась Португалия с долей в 19 процентов и Кипр, где показатель достиг 13 процентов.