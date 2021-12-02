Сын Вячеслава Зайцева высказался о роликах с отцом в инвалидной коляске

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор прокомментировал ролики, в которых его отец запечатлен в инвалидной коляске. Беседу с ним публикует StarHit.

Мужчина заявил, что нынешнее окружение его тяжелобольного отца не дает возможности общаться и видеться с ним. По мнению героя материала, дизайнера эксплуатируют ради извлечения собственной выгоды. «Это мерзость! Издевательство над слабым человеком. Преступная эксплуатация великого художника ради своего обогащения», — высказался он.

Кроме того, сын Зайцева подчеркнул, что приближенные к его отцу люди негативно влияют на модельера и настраивают его против собственного сына. В частности, Егор не может попасть в семейный дом, так как его не пускает на территорию охрана. Собеседник издания также не владеет никакими сведениями о здоровье родственника.

«Надеюсь, их ждет уголовное наказание и реальные сроки по соответствующим статьям. Подходят к телефону и, пытаясь имитировать его голос, обливают грязью меня и остальных родственников, несут через желтые СМИ откровенную ложь и клевету», — заключил он.

Ранее в сети появилось видео, в котором страдающий болезнью Паркинсона Вячеслав Зайцев сидит в инвалидной коляске. Блогерша с никнеймом me_nelly_tiktok запечатлела тяжелобольного 83-летнего дизайнера в окружении братьев Хусаиновых, которые называют себя его близкими друзьями.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.