Проамериканские боевики устроили бойню на турецкой базе в Сирии

Боевики проамериканских курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) проникли на турецкую военную базу в Сирии и устроили бойню. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

По данным издания, инцидент произошел в районе Эль-Азиз на севере страны — в зоне, где турецкие военные проводят свою операцию «Источник мира», направленную в том числе против курдов. После того как группа спецназа СДС проникла на базу, между ней и турецкими военными завязался бой, который продолжался около часа.

Сколько человек погибли и пострадали в результате боестолкновения, на данный момент неизвестно. О других потерях с обеих сторон также не сообщалось.

При этом после случившегося турецкое командование поручило организовать поиск группы курдов, устроившей нападение на базу. Для этого, в частности, полевым командирам протурецкой «Сирийской национальной армии», которые действуют в данном регионе, было приказано привести свои группировки в состояние повышенной боевой готовности.

Как уточняет «Русская весна», предпринятая СДС атака могла стать ответом турецким военным и протурецким группировкам на нападение, которому ранее подвергся конвой армии США в районе Телль-Тамра.