Норвегия решила отказаться от передвижения союзников по НАТО около границ России

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт в беседе с газетой VG заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России и планирует их ограничить.

Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно Анникен Витфельдт министр иностранных дел Норвегии

Министр пояснила, что намерена обсудить этот вопрос с Великобританией и США, поскольку «в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил».

Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил Анникен Витфельдт министр иностранных дел Норвегии

При этом Витфельдт отметила, что сейчас численность войск НАТО в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

Россия, НАТО, Арктика

В Арктике содержится 30 процентов всех неразведанных газовых и 13 процентов нефтяных запасов Земли.

Арктический регион нередко становится объектом дискуссии между странами блока НАТО и Россией. Запад обвиняет Москву в наращивании там военной активности. В частности, издание The National Interest отмечало, что в Арктике наступило «соревнование великих держав». В нем якобы участвуют США, Россия и Китай. У Вашингтона при этом есть шанс на победу — но лишь в том случае, если в регионе наладят постоянное присутствие американцев.

Причиной дискуссии стали увеличившиеся из-за таяния льдов площади нейтральных вод. Это открывает торговые возможности для многих стран арктического региона.

Северный морской путь

Северный морской путь (СМП) для России представляет собой главную арктическую судоходную магистраль, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Кроме того, это кратчайший путь из Европы в Азию и наиболее выгодный логистический маршрут.

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Таяние льдов сделает путь привлекательной транспортной веткой, сравнимой с Суэцким или Панамским каналами. Россия наращивает активность в Арктике ради этого маршрута и настаивает, что имеет на него особые права. Однако страны НАТО и США в частности считают незаконными морские претензии Москвы и увеличивают в Арктике военное присутствие.

Как отмечал сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье для издания «Печат», США пытаются всячески оказывать давление на страны, граничащие с Арктикой, чтобы помешать России развивать регион в своих целях. На встречах с представителями стран, которые граничат с Арктикой, Вашингтон дали понять Канаде, что ей нужно забыть о собственном «праве на северо-западный арктический коридор».

От Китая США потребовали закрыть станции в Исландии и Норвегии, а также прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути. В свою очередь, Россия, по мнению американских властей, должна вывести войска из своих арктических регионов. По словам автора статьи, Соединенные Штаты выступают за то, чтобы СМП был общим, а не исключительно российским.

Военное наращивание и милитаризация

На фоне этого США продвигают политику контроля за деятельностью России в арктическом регионе. В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс усилил активность в Арктике из-за России, которая наращивает там свое присутствие. Он выразил мнение, что напряженность на Крайнем Севере, которую в альянсе ранее оценивали как низку, сейчас возросла.

В рамках расширения нашего альянса в последние годы мы усилили наше присутствие там. Мы понимаем, что стратегическое значение Арктики выросло отчасти из-за глобального потепления, потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, а также из-за возросшего российского присутствия [в регионе] Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Упреки в наращивании сил в Северном Ледовитом океане звучат и со стороны Москвы в отношении Запада. Весной министерство иностранных дел России упрекнуло Норвегию в милитаризации Арктики после того, как 10 мая атомная подводная лодка США совершила заход в гражданскую гавань Тромсе на севере Норвегии. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Осло в нагнетании напряженности в регионе, которую она связала со стремлением страны угодить своим партнерам по НАТО.

Обеспокоенность НАТО военной активностью России в Арктике прокомментировал и министр иностранныз дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что это российская территория и поэтому Москва вправе делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности.

В ответ на это в Дании заявили о намерении следить за Россией в регионе. Министр иностранных дел страны Еппе Куфуд по итогам встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что в Копенгагене заметили усиление присутствия российской стороны в арктическом регионе. Он добавил, что власти Дании будут следить за действиями Москвы, чтобы обеспечить независимость королевства и его интересы в Арктике.

Издание The National Interest в свою очередь писало о том, что США регулярно перерабатывают свою военную стратегию и наращивают силы для активного противодействия России в Арктике. В статье подчеркивалась важность американо-норвежского сотрудничества по вопросам Арктики «с точки зрения заинтересованности Пентагона в противодействии видимым и хорошо известным достижениям России в Арктике».

Амбиции Евросоюза

При этом уже в октября этого года Евросоюз заявил о своем праве диктовать новые условия для Арктики. ЕС подчеркнул, что считает себя полноценным игроком в Арктике и планирует участвовать в выработке правил для этого региона.

Европейский союз находится в Арктике и имеет стратегические и повседневные интересы в Арктическом регионе. Полное участие ЕС в арктических вопросах является геополитической необходимостью Еврокомиссия

Кроме того, Брюссель намерен продвигать идею полного запрета добычи полезных ископаемых и отказа от покупки добытых там энергоресурсов. Таким образом, по мнению аналитиков, ЕС отказался от безуспешных попыток получить статус наблюдателя в Арктическом совете (куда входят восемь государств, включая Россию, которая после наложенных санкций в 2014 году накладывает вето на включение в организацию новых игроков) и сменил тактику, решив действовать более прямолинейно.

Однако эксперты уверены, что попытки ограничения или запрета на приобретение продукции будут дорого стоить как самим европейцам, так и жителям региона, включая коренные народы.

