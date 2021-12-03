В Воронежской области завершился фестиваль «Воронеж многонациональный»

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В Новоусманском районе Воронежской области завершился заключительный этап XI областного фестиваля «Воронеж многонациональный». Об этом сообщает портал «Горком 36».

«Наша задача — сплотить Россию, многонациональную, красивую страну. Культура каждого народа прекрасна, и в переплетении творчества представителей различных национальностей — фундамент нашего согласия, нашей общей силы», — заявил на мероприятии глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

В рамках мероприятия прошел гала-концерт, на котором были представлены танцевальные, песенные и инструментальные номера с творчеством народов Воронежской области. Отмечается, что зрителей познакомили с грузинской, украинской, узбекской, таджикской, молдавской, еврейской, цыганской, белорусской и русской культурами.