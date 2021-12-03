В Каспийске пройдет благотворительный забег «Бег ради жизни». Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Уточняется, что мероприятие организуют 5 декабря — оно будет направленно на помощь тяжелобольным детям. Инициатором ⁣⁣ и организатором проекта выступает благотворительный фонд «Инсан» при поддержке администрации города.

Забег начнется в 10:30 на «Анжи-арене», его протяженность составит 2020 метров. В нем смогут принять участие все желающие. При этом важно не иметь врачебных противопоказаний по занятиям спортом.

Ранее стало известно, что в Каспийске возродили туристический клуб, где все желающие смогут обучаться скалолазанию и альпинизму. Руководитель и тренер клуба «Диклос» Гаджимурад Нурбагандов рассказал, что место для любителей альпинизма появилосьв городе еще в 1950-х годах, однако в 1990-е оно фактически прекратило свое существование на фоне сложной обстановки в республике. Теперь же занятия решили возобновить: Дагестан стал привлекать больше туристов, и в регионе существенно выросла потребность в специалистах по альпинизму, скалолазанию и спортивному ориентированию.