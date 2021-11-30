В Дагестане возродили турклуб для альпинистов и скалолазов

В дагестанском Каспийске возродили туристический клуб, где все желающие смогут обучаться скалолазанию и альпинизму. Об этом рассказал «Российской газете» руководитель и тренер клуба «Диклос» Гаджимурад Нурбагандов.

По его словам, турклуб для любителей альпинизма появился в городе еще в 1950-х годах, однако в 1990-е он фактически прекратил свое существование на фоне сложной обстановки в республике. Теперь же занятия решили возобновить: Дагестан стал привлекать больше туристов, и в регионе существенно выросла потребность в специалистах по альпинизму, скалолазанию и спортивному ориентированию.

«Мэрия Каспийска пошла нам навстречу, выделив для клуба хорошее помещение. В экипировку готовы вложить средства частные спонсоры. Думаю, в ближайшее время наши ученики покорят свои заветные вершины», — отметил Нурбагандов.

Он добавил, что в настоящее время в клубе уже работают шесть тренеров. При этом желающих записаться на занятия очень много.