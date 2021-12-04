В Раде потребовали прекратить спонсировать фильм про геев

Депутаты Верховной рады Украины потребовали прекратить спонсировать из государственного бюджета фильм «Мой молодой принц», посвященный ЛГБТ. Об этом сообщил депутата Виктор Мялик в своем Facebook.

По словам Мялика, обращение к премьер-министру республики Денису Шмыгалю с требованием прекратить госфинансирование фильма про геев подписали более 120 депутатов. Они ссылаются на нарушения требований статьи 2 закона «О защите общественной морали».

«Обратился к коллегам в личку Денис Шмигаль с требованием недопустимого финансирования налогоплательщиков кинопроекта "Мой молодой принц", который влияет на социальную мораль, способствует богохульству и кумовству на вес религиозных святых», — написал депутат (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В конце октября украинское Государственное агентство по вопросам кино выделило 20 миллионов гривен (около 760 тысяч долларов) на съемки фильма «Мой юный принц», режиссером которого выступит Хачатур Василян. Фильм повествует о 17-летнем юноше из состоятельной семьи, который ведет разгульный образ жизни. Его жизнь поменяет встреча с двумя мужчинами, которые станут ключевыми фигурами в деле о двойном убийстве. В картине снимутся украинские актеры, в ней будет много эротических сцен. Премьера планируется летом 2022 года.