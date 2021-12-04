Россиянам напомнили безопасную толщину льда на водоемах

В МЧС назвали россиянам безопасную толщину льда на водоемах. Они предупредили, что выходить на еще не окрепший лед опасно, передает РИА Новости

«Напомним, что для безопасного нахождения на льду его толщина должна составлять 10-12 сантиметров, для массового выхода людей — не менее 25 сантиметров», — подчеркнули в столичном главке МЧС.

В ведомстве также добавили, что 1 декабря в Москве начался месячник безопасности, который направлен на предупреждение возможных происшествий на водных объектах столицы. Эта акция продлится до середины января.

«В рамках взаимодействия с общественными организациями на водных объектах города спланирована работа более 100 спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования с привлечением 1100 добровольных спасателей», — добавили спасатели.

Кроме того, в местах зимнего отдыха в столице уже выставили информационные щиты и знаки безопасности о запрете выхода на лед, где он еще не совсем окреп. «Там же, где выход на лед разрешен, будет осуществляться контроль за ледовой обстановкой», — заключили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о самых распространенных травмах зимой. К ним травматологи Константин Терновой и Артем Катулин отнесли падение и перелом.

