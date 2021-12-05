Козел похитил документы из госучреждения и умчался под крики работников

Козел украл документы из офиса и сжевал часть из них

Козел в индийском городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, похитил документы из госучреждения и убежал под крики работников. Инцидент попал на видео, которое опубликовало NDTV.

Животное зашло в пустующий кабинет в офисе местного панчаята (орган местного самоуправления в Индии) и спустя пять минут умчался оттуда с крепко зажатыми в зубах украденными документами. Несколько сотрудников, которые сидели перед входом в учреждение, заметили зверя. Один из них побежал догонять козла, а другой закричал: «Отдай нам бумаги!»

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На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как козел мчится с зажатой в зубах кипой бумаг. Сотрудник учреждения пытается его догнать. В конце концов, чиновникам удалось отобрать у животного документы, однако часть из них козел уже успел сжевать.

Представитель панчаята Манулал Ядав заявил, что в числе похищенных бумаг не было ценных документов. «Козел сбежал с бумагами из столовой рядом с офисом, а не с официальными документами», — уточнил он.

Ядав подчеркнул, что козлу удалось похитить документы, так как сотрудники офиса сидели на улице вместо того, чтобы заниматься делом на своих рабочих местах.

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