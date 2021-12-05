Белоруссия пообещала жестко ответить Украине при повторном нарушении границ

Белорусские пограничники пообещали Украине жестко отреагировать на повторное нарушение государственных границ. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на представителя Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова.

Комментируя инцидент с украинским вертолетом Ми-8, который в ходе военных учений оказался на территории Белоруссии, Павлов заявил, что в следующий раз белорусские пограничники будут действовать крайне жестко.

4 декабря вертолет проник на территорию республики на глубину до одного километра. Нарушение было зафиксировано неподалеку от пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда. В белорусском Госпогранкомитете пояснили, что украинскую сторону сразу же проинформировали об инциденте.

В тот же день пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, подобную ситуацию на Украине не фиксировали. Более того, Киев не получал официальных писем от Минска о нарушении его границ.